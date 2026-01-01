Деревья на улицах Перми спасают с помощью «уколов» Технология специальных инъекций для зелёных насаждений применяется с 2023 года Поделиться Твитнуть

Фото: МКУ "Горзеленстрой"

Городские службы применяют современный метод лечения деревьев, чтобы зеленые насаждения вдоль дорог лучше переносили суровые условия мегаполиса и реже болели. Так, специалисты МКУ «Городское зеленое строительство» продолжают ежегодные обследования и процедуры по уходу и защите таких деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В отличие от привычного полива или удобрения, специалисты делают деревьям стволовые инъекции. Специальный препарат вводится прямо под кору и разносится по всей сосудистой системе растения — до самых листьев. Это позволяет укрепить иммунитет дерева изнутри.

Фото: МКУ "Горзеленстрой"

«В центре города, особенно у дорог, нагрузка на деревья колоссальная. Обычные способы ухода не всегда помогают, поэтому стволовые инъекции оказывают значимый эффект», — пояснил начальник управления по экологии Дмитрий Андреев.

Работы ведутся сразу в нескольких районах. Сейчас процедуры проходят в посёлке Новые Ляды и на ш. Космонавтов. Кроме того, в планах на этот год — оздоровление голубых елей на Комсомольском проспекте, а также на улицах Белинского и Луначарского. Также уход деревьям обеспечат в Саду соловьёв.

Используемые средства содержат защитные составы и питательные вещества. Они защищают стволы от болезней, вредителей, засухи и сильных морозов. Важное преимущество технологии в том, что лекарство не смывается дождём, не испаряется в воздух и может действовать внутри дерева до двух лет, отметили в пресс-службе мэрии.

Эта технология применяется в Перми с 2023 года. По данным городских служб, ежегодно количество обработанных деревьев меняется: если в первый год инъекцию сделали 35 экземплярам, то в прошлом году — уже 41 дереву. В текущем сезоне процедуру прошли 22 дерева.

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