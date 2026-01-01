Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермский край заходят четыре федеральных кинопроекта В Прикамье состоялся локейшен-тур для российских кинокомпаний Поделиться Твитнуть

Участники тура на Чусовой. Фото: Пермская кинокомиссия

В Пермском крае 2-6 июня прошёл локейшен-тур (поездка для выбора съёмочных площадок) для представителей российских кинокомпаний, организованный Пермской кинокомиссией.

В поездке участвовали компании «Русское», «ПРИОР Продакшн», «Среда», «Фреш-фильм», LookFilm и «Студия РоЕл». В течение пяти дней столичные продюсеры и режиссёры посетили Пермь, село Шемети, Лысьву, Губаху, Александровский район, село Кын, Чердынь, Соликамск, Березники и Каменный город.

Организаторы оценивают результаты тура как очень хорошие.

Предыдущий подобный тур прошёл в Пермском крае в марте. В нём участвовало более 10 компаний.

В Пермской кинокомиссии сообщили «Новому компаньону», что в этом году в регион заходят четыре федеральных кинопроекта. Съёмки первого начнутся уже в июле. Названия фильмов и составы съёмочных групп будут известны позже.

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