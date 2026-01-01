Жители Прикамья на 19% чаще стали обращаться за помощью к психотерапевтам Большинство жалуется на хронический стресс Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

В Пермском крае заметно увеличилось число людей, обращающихся за психологической помощью. Это касается как государственных медицинских учреждений, так и частных практик. Среднемесячные расходы на услуги платных психологов и психотерапевтов в регионе превышают 11,5 тыс. руб. Об этом сообщает портал v-kurse.ru.

По данным краевого минздрава, за первые пять месяцев 2026 года кабинеты медико-психологического консультирования в государственных медицинских организациях посетили около 12,5 тыс. человек. Это на 19% больше, чем за тот же период прошлого года. За 2025 год помощь психологов получили 27,6 тыс. жителей, что на 17,5% больше, чем в 2024 году. При этом за последние пять лет количество пациентов психоневрологических диспансеров снизилось на 3%.

Онлайн-сервис «Ясно» сообщил, что более 80% жителей Пермского края, обращающихся за психологической поддержкой, младше 34 лет.

Наиболее распространенные причины обращений связаны с эмоциональным состоянием и повседневным благополучием. Более половины клиентов (55,8%) приходят с жалобами на хронический стресс, каждый второй (52%) отмечает трудности с самооценкой, 48,5% жалуются на повышенную тревожность, 47,1% — на упадок сил. 47,5% пользователей обращаются из-за проблем в отношениях с партнёром.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.