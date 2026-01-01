На улице Восстания в Перми началось строительство сквера Завершение работ ожидается до конца октября текущего года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми началось возведение сквера у дома №12 на ул. Восстания. Сейчас идет подготовка территории для будущего объекта: устанавливаются ограждения и информационные знаки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно дизайн-проекту, планируется создание дорожек, установка малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок. Также в планах — озеленение территории многолетними цветами и кустарниками. Завершение работ ожидается до конца октября текущего года.

Одновременно продолжается ремонт сада им. В.Л. Миндовского. Подрядчики уже установили бортовые камни и подготовили основание для спортивной площадки. В настоящее время монтируется каркас для будущего места проведения интерактивных мероприятий, после чего установят шатер. Также ведется подготовка основания для сцены. В ближайшее время планируется укладка плитки на пешеходных дорожках.

Дизайн-проект сада предусматривает обновление детской и спортивной площадок, входных групп, а также создание цветников и газонов. Работы планируют завершить до конца осени 2026 года.

Оба проекта — создание сквера у дома №12 на ул. Восстания и ремонт сада им. Миндовского — выполняются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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