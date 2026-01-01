Налоговая служба начала процедуру банкротства известного в Перми хлебозавода У «Кондитера №8» накопились долги на 10,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Арбитражный суд Удмуртской Республики принял к рассмотрению заявление Федеральной налоговой службы (ФНС) о банкротстве общества ООО «Хлебозавод «Кондитер №8». Основанием для иска стала задолженность предприятия по обязательным платежам в размере 10,6 млн руб. Об этом пишет издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Судебное заседание, на котором будет проверена обоснованность требований налогового органа, назначено на 6 июля. Несмотря на регистрацию в соседнем регионе, продукция под этим брендом продолжает активно распространяться и продаваться в Перми через сеть из 29 собственных торговых точек.

История с юридическим статусом завода началась ещё в конце 2024 года. Изначально являясь пермским предприятием с производственной площадкой на ул. Беляева, компания была перерегистрирована в удмуртском с. Зура после продажи своего земельного участка в Перми. На месте бывшего цеха планируется возведение жилого комплекса.

Согласно финансовой отчётности за 2025 год, дела у производителя идут неважно: выручка упала на 23,4%, составив 5,97 млн руб., а вместо прибыли прошлых лет предприятие получило чистый убыток в 37 тыс. руб. При этом права на сам бренд «Кондитер №8», согласно судебным документам, закреплены за новым юрлицом в Удмуртии.

Параллельно с делом о банкротстве хлебозавод ведёт собственную тяжбу с УФНС по Удмуртии. Предприятие пытается оспорить решение о привлечении его к ответственности за налоговое правонарушение; рассмотрение этого спора состоится 29 июня.

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