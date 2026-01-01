В Прикамье курьер «Пятёрочки» оштрафована за оскорбление Поделиться Твитнуть

торговая сеть «Пятёрочка»

Константин Долгановский

Жительница Губахи, заказавшая продукты в «Пятёрочке», добилась компенсации за моральный вред. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Инцидент произошёл в ноябре 2025 года после доставки продуктов из магазина. Согласно инструкции, курьер должна была оставить заказ у дверей, но вместо этого ждала, пока клиент сам заберёт заказ. Заказчик оставил негативный отзыв, выразив недовольство работой службы доставки.

На следующий день курьер позвонила клиентке и оскорбила её, используя ненормативную лексику. Женщина испытала эмоциональный стресс, унижение и тревогу. Губахинский городской суд Пермского края постановил взыскать компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб. Ответчик обжаловал решение в апелляционном суде.

Судебная коллегия Пермского краевого суда признала размер компенсации разумным и справедливым, оставив решение суда первой инстанции без изменений. Апелляционная жалоба была отклонена, и решение вступило в законную силу.





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