В Перми выпускникам объяснили порядок действий при угрозе БПЛА во время экзаменов Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Министерство образования Пермского края опубликовало инструкции для выпускников на случай, если во время ОГЭ или ЕГЭ будет объявлена «беспилотная опасность». Об этом пишет «Рифей».

Если тревога прозвучит до начала экзамена, его отложат до официального снятия угрозы. Школьникам, находящимся в образовательном учреждении, следует подчиняться указаниям учителей, а тем, кто в пути или на улице, — найти ближайшее безопасное место.

Если сигнал об опасности поступит во время экзамена, организаторы приостановят процедуру и эвакуируют участников в безопасные зоны. Все экзаменационные материалы остаются в аудиториях.

После устранения угрозы экзамен продолжается, но время перерыва добавляется к общему времени на выполнение работы. Если перерыв продлится более часа, экзамен может быть перенесён на другую дату.

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