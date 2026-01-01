Бывший министр транспорта Прикамья стал директором нового завода в Нытве Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Николай Уханов, бывший глава министерства транспорта Пермского края, занял пост директора ООО «Пермский завод "Метиз"». Об этом свидетельствует информация, опубликованная в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Первым на неё обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Завод «Метиз», расположенный в городе Нытве Пермского края, был зарегистрирован в сентябре прошлого года. Предприятие специализируется на производстве строительных металлических конструкций и их компонентов. Совладельцами компании являются Борис и Лилия Пантелеевы, а до недавнего времени руководителем был Борис Пантелеев.

Николай Уханов получил образование инженера-строителя в Пермском государственном техническом университете (ныне ПНИПУ). В 2004 году он начал свою карьеру в администрации Перми, заняв должность заместителя начальника управления внешнего благоустройства. В 2008 году он возглавил это управление. С марта 2011 по март 2012 года Уханов исполнял обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, после чего вернулся в мэрию на пост начальника управления внешнего благоустройства. В 2013 году он стал заместителем главы администрации Перми. С 2017 по 2022 год Уханов занимал должность министра транспорта Пермского края. С ноября 2022 года по июль 2024 года он работал в администрации Калининграда

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