Доля отказов по заявкам на автокредиты в Прикамье за год сократилась на 9% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2026 года доля отказов по заявкам на автокредиты в Пермском крае составила 72,6%, что на 9,1% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года (в мае 2025-го показатель был 81,7%). По всей России уровень отказов снизился на 10%. Важно подчеркнуть, что этот показатель уменьшается уже четвертый месяц подряд, но всё еще остается достаточно высоким.

Самые высокие доли отказов по заявкам на автокредиты в мае 2026 года были зарегистрированы в Иркутской области (85%), Алтайском (82,7%) и Красноярском крае (82,2%). Наименьшие доли отказов зафиксированы в Санкт-Петербурге (65,2%), Татарстане (65,9%) и Чувашии (66,2%). Низкие показатели отказов говорят о более качественном потоке заявителей или о более лояльной скоринговой политике банков в этих регионах.

Наиболее значительное снижение доли отказов по заявкам на автокредиты по сравнению с прошлым годом было отмечено в Вологодской (-15,1 п.п.) и Нижегородской (-13,8 п.п.) области, в Санкт-Петербурге (-13,7 п.п.), Москве (-13,7 п.п.) и Ленинградской области (-13,4 п.п.). В то же время Иркутская область показала наименьшую динамику снижения доли отказов за прошедший год (-4,3 п.п.).

«В последние месяцы мы наблюдаем постепенное снижение доли отказов по заявкам на автокредиты, хотя она всё еще остается выше 70%, — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Снижение ключевой ставки Центрального банка и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики способствуют оживлению кредитной активности. Однако банки по-прежнему сохраняют низкий уровень риска из-за серьезных ограничений на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой».

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