В Прикамье около 260 подростков нигде не учатся и не работают Тысячи детей остаются в социально опасном положении Поделиться Твитнуть

Скриншот видео СК

На заседании комитета по социальной политике краевого парламента директор департамента соцполитики Администрации губернатора Пермского края Елена Кравчук сделала доклад о мерах профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

В регионе действуют 49 муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 2025 году было выявлено 15 740 детей, находящихся в социально опасном положении, что на 787 меньше, чем в 2024 году (16 327). С профилактического учета были сняты 13 295 подростков, 79% из них — благодаря успешной реабилитации. Профилактические мероприятия охватили 35 043 ребенка, сообщает пресс-служба краевого парламента.

С марта 2022 года в краевом министерстве территориальной безопасности функционирует отдел, контролирующий интернет-пространство, в котором находятся дети и молодежь. Специалисты используют специальное программное обеспечение для мониторинга открытых источников, чтобы выявлять деструктивный контент. Система «Сигнал» анализирует публикации ВКонтакте и оперативно информирует о потенциально опасных ситуациях. С момента запуска системы в 2023 году было обработано 605 сообщений. За 2025 год эффективность реагирования на деструктивный контент составила 98,4%: 34 единицы контента были заблокированы, по 88 случаям проведены профилактические мероприятия. С 2018 года около 100 киберконсультантов отслеживают интернет на предмет угроз для детей. За это время они организовали более 2500 мероприятий для родителей и подростков, охватив более 100 тыс. человек.

На 1 января 2025 года в Пермском крае на учете состояли 275 подростков, которые не работали и не учились. В течение года было выявлено еще 670 таких детей. По итогам года 430 из них (45,6%) нашли работу или вернулись к учебе. На 1 января 2026 года на учёте остается 264 таких подростка. В настоящее время разрабатывается Стратегия комплексной безопасности детей в Пермском крае до 2030 года.

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