Краевая инспекция ОКН проиграла апелляцию по «Дому Нобеля» в Перми
Здание останется в собственности РФ
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда Пермского края по иску краевой инспекции по охране объектов культурного наследия (ОКН) к Управлению Росимущества по региону об изъятии из собственности РФ исторического здания «Дом жилой В.М. Жукова» (ул. Советская, 26). Жалоба инспекции, настаивавшей на продаже здания с торгов, оставлена без удовлетворения.
Как отмечается в судебных документах, истец считает, что системное и продолжительное ненадлежащее содержание объекта Росимуществом привело к ухудшению его текущего состояния и поставило под угрозу его ценность как ОКН.
По информации же Росимущества, до обращения в суд инспекция не обращалась в ведомство с требованиями, связанными с ремонтом объекта. Кроме того, здание передано на праве оперативного управления Пермскому медицинскому университету, основания для отчуждения государственного имущества не предусмотрены действующими нормами гражданского законодательства.
В 2020 году между университетом и инспекцией было заключено соглашение об исполнении функций заказчика на разработку научно-проектной документации для реставрации Дома Жукова. Для этих целей инспекция заключила госконтракт с ООО «Стройреставратор», документация была разработана и в 2022 году передана университету, но положительное заключение экспертизы заявителю не было передано.
Главгосэкспертиза по результатам проведённой проверки выявила недостатки и отказала в принятии этих документов на государственную экспертизу. В декабре 2022-го ПГМУ сообщил инспекции о выявленных недостатках и просил направить документацию на доработку, что и было сделано, после чего доработанная документация должна быть направлена в адрес инспекции. Для получения финансирования вуз подавал заявку в информационно-аналитическую систему мониторинга финансово-хозяйственной деятельности учреждений Минздрава РФ на ремонт, реставрацию и приспособление ОКН к современным условиям, но заявка была отклонена из-за отсутствия доработанного проекта и пройденной экспертизы. Университет не являлся заказчиком проекта и не имеет оснований для обращения к разработчику для устранения имеющихся замечаний.
Арбитраж, вынося решения в пользу Россимущества, посчитал, что требование инспекции является избыточным и преждевременным. Требования истца были отклонены.
Здание по ул. Советской, 26 было построено в 19 веке в стиле модерн. Первым его владельцем был мещанин Кондратий Рядной, в 1815 году его приобрёл купец Дмитрий Смышляев. В 1842 году дом сильно пострадал от пожара, после чего его восстановил действующий статский советник Владимир Жуков. Затем в 1911 году дом выкупила жена оханского мещанина Зинаида Солодовникова, и в 1912 году здание было перестроено. После здесь размещалась пермская контора «Товарищества нефтяного производства братьев Нобель».
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