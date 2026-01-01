Доходность компактных квартир в Перми составила 7,9% годовых Окупаемость достигла 12,7 года Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Квартиры-студии и небольшие однокомнатные квартиры традиционно считались самыми выгодными для покупки с целью последующей сдачи в аренду. Однако аналитики федерального портала «Мир квартир» изучили доходность и сроки окупаемости таких объектов площадью до 32 кв. м на текущий момент и обнаружили, что эти показатели изменились.

Доходность квартиры рассчитывается как отношение годового дохода от аренды без учета простоев к стоимости покупки. Окупаемость, наоборот, определяется путем деления стоимости недвижимости на годовой доход от аренды. Данные по ценам на вторичном рынке и ставкам долгосрочной аренды были взяты из базы портала Mirkvartir.ru. При этом расходы собственника на ремонт, налоги и поиск арендатора не учитывались.

Наибольшую доходность показали небольшие квартиры в Грозном — 12,1% годовых. Срок их окупаемости составляет 8,3 года, что является самым коротким в России. Это объясняется невысокой стоимостью жилья в столице Чеченской Республики — 2,7 млн руб. и высокими арендными ставками — 27,5 тыс. руб./мес.

Хорошие результаты также демонстрируют Нижний Тагил (10,6% и 9,4 года), Якутск (10,1% и 9,9 года), Астрахань (10% и 10 лет).

Наименьшую выгоду от сдачи в аренду приносят квартиры до 32 кв. м в Сочи. Здесь стоимость жилья очень высока — 8,4 млн руб., а доходность составляет всего 5,1%. Окупаемость вложений в такую недвижимость достигает 19,6 лет.

Невысокие показатели также наблюдаются в Санкт-Петербурге (5,2% и 19,1 года), Севастополе (5,3% и 18,8 года) и Владивостоке (5,5% и 18 лет).

В Пермском крае доходность находится на уровне средних значений — 7,9% , а окупаемость маленькой квартиры составляет 12,7 года.

В среднем по крупным городам доходность квартиры до 32 кв. м составляет 7,4%, а срок окупаемости — 13,4 года.

«Годом ранее эти объекты были немного выгоднее — их доходность составляла 7,9%, а окупаемость — в среднем 12,6 года. Снижение показателей связано с тем, что арендные ставки остались прежними, в то время как стоимость покупки выросла на 6,3%, — поясняет Павел Луценко, генеральный директор портала «Мир квартир» . — Тем не менее, идея о том, что малогабаритные квартиры выгоднее в аренде, чем другие, остается актуальной. Например, доходность двухкомнатных квартир в среднем составляет всего 5,8% годовых, а окупаемость длится дольше — 17,4 года».

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