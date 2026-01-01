Пашийский металлургический завод в Прикамье увеличит выпуск оборудования для ТЭК Поделиться Твитнуть

ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод», расположенный в п. Пашия Пермского края, присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда», который является частью национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика».

При поддержке Регионального центра компетенций (РЦК) предприятие оптимизирует производство чугунно-балластирующих устройств. Эти тяжелые грузы из серого чугуна применяются в нефтегазовой и строительной отраслях для стабилизации трубопроводов на обводненных и болотистых участках.

Специалисты РЦК провели стартовое совещание и обучающий курс по бережливому производству. Работники завода изучили основы улучшения производственных процессов, методы решения проблем и картирование. Следующий этап включает диагностику производственных процессов, которая продлится около трех месяцев. Специалисты центра продолжат оказывать поддержку и внедрять практики бережливого производства для повышения эффективности работы предприятия.

ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» работает более 240 лет и производит глиноземистый цемент и чугунные мелющие цилиндры (цильпебсы). Завод сотрудничает с научными институтами и постоянно улучшает состав и свойства сырья, а также технологии производства. Продукция ОАО «ПМЦЗ» поставляется в Казахстан, Беларусь, Узбекистан и 41 регион России. На предприятии работает 325 человек.

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