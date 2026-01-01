Женсоветы появятся в каждом муниципалитете Прикамья Поделиться Твитнуть

Региональное отделение Союза женщин России планирует создать женские советы во всех муниципалитетах Пермского края, а также на промышленных предприятиях. Об этом было заявлено на встрече губернатора Дмитрия Махонина с представителями организации.

В ходе встречи была представлена стратегия развития экосистемы «Женские крылья Пармы» на ближайшие пять лет. Цель этой стратегии — объединить жительниц региона для решения практических задач, направленных на укрепление экономики, сохранение исторического наследия и улучшение качества жизни в крае.

Также Елена Савельева, председатель регионального отделения Союза женщин России, отметила, что проект будет включать поддержку женского спорта и создание условий для взаимоуважения между представителями различных конфессий.

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