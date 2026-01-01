В Прикамье члены избиркомов обойдут избирателей и расскажут им о выборах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае будет реализован проект «ИнформУИК» для информирования избирателей о предстоящих выборах, сообщил председатель крайизбиркома Игорь Вагин.

Этот проект был успешно реализован в ходе двух крупных кампаний — выборов президента РФ в 2024 году и выборов губернатора Прикамья в 2025-м, получив положительные отзывы от граждан. В преддверии предстоящих выборов члены участковых избирательных комиссий посетят квартиры и дома жителей региона, чтобы рассказать о выборах, различных формах голосования и ответить на вопросы избирателей. Об этом пишет perm.aif.ru.

«Наша основная цель — обеспечить честные, прозрачные и законные выборы, которые будут понятны каждому избирателю», — подчеркнул Игорь Вагин.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что 16 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении даты голосования на выборах депутатов Госдумы — 20 сентября. Председатель ЦИК России Элла Памфилова объявила о начале избирательной кампании.

Избирательная комиссия Пермского края сообщила, что крайизбирком наделен полномочиями четырех окружных комиссий для организации и проведения федеральных выборов. В сентябре жители Прикамья будут выбирать депутатов Госдумы по четырем избирательным округам № 62, № 63, № 64 и № 65.

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