Учёным из Перми удалось повысить эффективность активированного угля в 2,3 раза Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПНИПУ

Ученые Пермского политеха разработали добавку, которая позволяет значительно повысить эффективность гранулированного активированного угля (ГАУ), широко применяемого для очистки воды и воздуха. Новое связующее увеличило сорбционную способность ГАУ в 2,3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе вуза

Гранулированные активированные угли используют для отчистки в связи с их высокой пористостью и большой удельной поверхностью. Раньше ГАУ получали с использованием лесохимической смолы, но её производство сократилось. Каменноугольная смола — перспективная замена, но её высокая вязкость мешает получению однородных гранул. Пермским учёным, благодаря разработке, удалось справиться с проблемой. Добавка поверхностно-активного вещества (ПАВ) позволила повысить площадь поверхности угля до 1038 м²/г.

Технология позволяет управлять пористостью материала, меняя температуру и время активации.

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