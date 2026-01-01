В Соликамске 17 июня на время отключат радио и телевидение Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

В Соликамске Пермского края 17 июня с 9:00 до 18:00 по местному времени будет временно прекращено вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2. Об этом сообщили в филиале РТРС «Пермский КРТПЦ».

В телерадиопередающем центре отметили, что это единственное отключение в регионе, которое планируют для проведения профилактических работ на этой неделе.

Во время таких остановок специалисты проверяют антенно-мачтовые сооружения и антенно-фидерные устройства; осматривают электросиловое и другое оборудование; проводят измерения и настраивают качественные показатели передатчиков. Иногда цель конкретнее — например, повысить надёжность вещания в определённом населённом пункте.

После завершения работ вещание восстанавливается в обычном режиме. Если во время отключения на экране появилась надпись об отсутствии сигнала — не нужно менять настройки телевизора, нужно просто дождаться окончания работ.

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