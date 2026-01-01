За полгода в Пермский край поступило 1800 тонн торфа из Беларуси Поделиться Твитнуть

фото: freepik

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С начала года в Пермский край было ввезено 1758,8 тонн торфа из Республики Беларусь. В прошлом году подобных поставок в регион не осуществлялось. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Только 15 июня сотрудники ведомства провели проверку ввоза 34,8 тонн торфа на территорию Пермского края.

По прибытии груза эксперты Управления и Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» проверили сопроводительные документы и взяли пробы. Торф был снабжен фитосанитарными сертификатами.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля нарушений не обнаружено, вредные организмы в партии не выявлены. На продукцию оформлены соответствующие акты, разрешающие её использование по назначению.

Отметим, что торф используется в качестве адсорбента в добывающей и перерабатывающей отраслях на территории Пермского края.

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