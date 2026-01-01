Деревне Пермского округа хотят вернуть утраченное из-за опечатки историческое название Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Пермского МО

На заседании думы Пермского МО было принято решение вернуть д. Валевая её историческое название — Валеваи. Инициатива исходила от местного жителя, который обратился в администрацию с вопросом о происхождении современного названия.

Как сообщила глава округа Ольга Андрианова, в ходе проверки архивных документов, уставов, протоколов заседаний депутатов и похозяйственных книг за последние 30 лет выяснилось, что официального решения о переименовании никогда не существовало. Во всех внутренних материалах деревня всегда указывалась как «Валеваи». Однако в официальных справочниках между 1969 и 1981 годами название было самовольно изменено на «Валевая» без каких-либо юридических оснований. Таким образом, переименование стало следствием опечатки, которая впоследствии закрепилась в документах и повседневной жизни. Теперь эту ошибку необходимо исправить.

Для официального восстановления исторического имени осталось получить одобрение Законодательного собрания Пермского края и Постановление правительства Российской Федерации, которое внесёт изменения в каталог географических объектов страны.

«Как только финальный документ будет подписан, я обязательно сообщу об этом», — пообещала Ольга Андрианова.

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