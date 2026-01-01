В МЧС предупредили о грозах с градом в Пермском крае 17 июня Поделиться Твитнуть

В среду, 17 июня, в Пермском крае возможны сильные осадки, включая дождь, ливень с грозой и град. Ночью в некоторых районах ожидается туман.

В связи с ухудшением погодных условий в МЧС рекомендуют держаться подальше от деревьев, плохо укреплённых конструкций и линий электропередачи.

«При перебоях с электричеством обесточьте все электрические приборы и соблюдайте правила пожарной безопасности. Соблюдайте скоростной режим, избегайте резких перестроений и торможений, а также держитесь на безопасном расстоянии от других автомобилей», — обратились спасатели к жителям региона.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.