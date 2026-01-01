Пермяк выиграл Кубок России по ритм-симулятору Поделиться Твитнуть

фото: ЦСП Пермского края

В п. Барсово (Сургутский район) прошёл Кубок России по ритм-симулятору, где участники демонстрировали танцевальные движения в такт музыке, а их точность оценивал искусственный интеллект. Турнир объединил около 30 спортсменов из 14 регионов страны, среди которых были представители Пермского края, Свердловской и Липецкой областей, Югры и других.

В мужском зачёте победителем стал Иван Соколов из Перми. Второе место занял Ярослав Никитинский из Свердловской области, а третье — Артём Симонов из Липецкой области. В женском зачёте первенствовала Владислава Стасюкевич из Санкт-Петербурга. Серебро завоевала Софья Гринберг из ХМАО-Югры, а бронзу — Алёна Бывшева из Санкт-Петербурга.

Восемь лучших мужчин и восемь лучших женщин получили право участвовать в чемпионате России по фиджитал-спорту, который пройдёт в Сириусе.

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