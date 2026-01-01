Движение трамваев по улицам Сибирской и Чернышевского в Перми возобновится 17 июня В тот же день начнутся работы на участке улицы Куйбышева Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С 17 июня в Перми возобновится движение трамваев по улицам Сибирской и Чернышевского. Хотя работы на линии ещё не полностью завершены, достигнутый уровень готовности позволяет запустить движение в техническом режиме, сообщили в гортрансе.

В тот же день начнутся работы на участке ул. Куйбышева, где будут реконструированы пути от ул. Белинского до ул. Клары Цеткин. Также планируется реконструкция трамвайного узла на пересечении улиц Белинского и Куйбышева.

Во время ремонта некоторые маршруты будут изменены. Трамваи №5 и №8 будут следовать до остановки «Велта». Трамвай №6 временно не будет курсировать, так как его маршрут будет дублироваться трамваем №8. Для передвижения по ул. Куйбышева можно воспользоваться автобусом №72, который будет следовать от остановки «Улица Анвара Гатауллина» через улицы Куйбышева, Белинского, Сибирскую и Пушкина до автовокзала. В обратном направлении автобус будет двигаться по ул. Революции вместо ул. Пушкина. Кроме того, можно воспользоваться автобусами №50, №56, №57 и №71.

Активное проведение ремонтных работ обусловлено сильным износом трамвайных путей, многие из которых не подвергались капитальному ремонту более 10 лет. Это привело к снижению скорости и комфорта поездок.

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