На юг Прикамья пришёл ливень и шквалистый ветер В ближайшие часы он может дойти до других территорий Поделиться Твитнуть

Фото: Ирина Кочурова

По информации пермских синоптиков, мощный ливень и шквал (нисходящий порыв) зафиксирован в Куединском округе.

Он связан с линейной системой гроз (линией шквалов), которая сейчас перемещается над юго-западными территориям края, однако дойдет ли она до Перми, пока не известно, так как скорость её перемещения менее 30 км/ч, сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».

В тоже время жителям Пермского края пришла срочная рассылка от РСЧС, в которой сообщается, что в ближайшие 1-3 часа и до конца дня местами по Пермскому краю начнётся сильный дождь, ливень, крупный град. Также сообщается о шквалистом усилении ветра до 25м/с.

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