В Прикамье спустя 36 лет предъявлено обвинение в убийстве Преступление произошло в Губахинском районе Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Губаха следователи добились значительного прогресса в деле об убийстве, которое произошло более трех десятилетий назад. Мужчине 1955 года рождения было предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Согласно материалам следствия, инцидент произошёл в ночь на 19 ноября 1989 года в п. Шахтный. Обвиняемый и его соучастник пытались заставить потерпевшего продать алкоголь по заниженной цене. Получив отказ, между ними разгорелся конфликт, который завершился трагически: мужчины нанесли жертве несколько ударов ножом, что привело к его смерти на месте происшествия.

Несмотря на то, что на начальном этапе расследования преступление не удалось раскрыть, следователи продолжали работать над делом. Благодаря системной работе следователей-криминалистов регионального управления Следственного комитета России и оперативных сотрудников полиции, личности подозреваемых были установлены, а очевидцы указали на них как на участников конфликта.

Сейчас обвиняемый задержан в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, и следователь планирует направить в суд ходатайство о мере пресечения, связанной с изоляцией от общества. Также назначены судебные экспертизы и проводятся другие следственные действия для сбора доказательственной базы. В отношении второго фигуранта дело расследуется отдельно.

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