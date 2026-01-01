Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Бывший министр транспорта Пермского края трудоустраивается в филармонии Елена Громова займётся связями с общественностью Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», у директора Пермской краевой филармонии Галины Кокоулиной появился новый заместитель. Им стала Елена Громова, министр транспорта Пермского края в 2010 — 2012 году.

После ухода из Пермского краевого правительства она занимала различные должности в правительстве Москвы: была заместителем руководителя департамента ЖКХ и благоустройства, возглавляла ГБУ «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы», была заместителем руководителя департамента труда и социальной защиты населения.

В Пермской филармонии Елена Громова займётся маркетингом, рекламой и связями с общественностью.

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