С начала 2026 года в Прикамье выявлено около 4 тысяч нарушений трудовых прав По инициативе прокуратуры возбуждено 11 уголовных дел Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

С начала 2026 года на территории Пермского края в ходе прокурорских проверок было выявлено порядка 4 тыс. нарушений законодательства в сфере труда. Об этом в эфире радио ГТРК Пермь сообщил заместитель прокурора региона Алексей Иванов. Статистика ведомства демонстрирует масштаб проблем, связанных с невыплатой заработной платы, нарушением условий труда и неоформлением трудовых договоров.

По словам Иванова, для устранения выявленных нарушений надзорное ведомство применило комплексные меры реагирования. В частности, прокуроры принесли около 290 протестов и внесли более 400 представлений. К административной ответственности с начала года было привлечено более 270 виновных лиц. Кроме того, для защиты прав граждан в суды направлено 450 исковых заявлений.

Особое внимание в отчёте было уделено уголовно-правовой статистике. По материалам прокурорских проверок, проведённых с начала года, возбуждено 11 уголовных дел. Эта цифра свидетельствует о переходе нарушений из плоскости административных проступков в сферу уголовного преследования.

В результате после вмешательства прокуратуры были восстановлены нарушенные права более 1800 работников Прикамья.

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