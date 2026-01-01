В Перми загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Коломенской Есть пострадавшие Поделиться Твитнуть

Во вторник, 16 июня, в соцсетях появилась информация о возгорании в квартире в жилом многоквартирном доме по ул. Коломенской, 57. Пожар случился на седьмом этаже около 13:30.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что открытый огонь был ликвидирован в 14:00. Сейчас на месте происшествия работает дознаватель.

Очевидцы утверждают, что на пожаре были пострадавшие. В МЧС по региону подтвердили это: двух человек передали медикам.

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