17 компаний Прикамья разработали стратегии выхода на экспорт Участники акселерационной программы получили удостоверения о повышении квалификации Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика» в Прикамье в течение нескольких месяцев проходила акселерационная программа «Экспортный MBA: от стратегии до контракта». Организатором выступил Центр поддержки экспорта региона, участие приняли 17 команд из Пермского края.

В программу вошла работа над экспортными проектами, а итоговым мероприятием стала защита стратегий развития компаний на зарубежных рынках. В ходе обучения начинающие экспортёры выбирали перспективные рынки, проводили оценку экспортной готовности, формировали предложения и организовывали сделки. Для экспортёров с опытом программа была направлена на стратегическое позиционирование, разработку финансовой модели развития, продвижение продукции и проведение международных переговоров.

Заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Пермского края Ольга Алчевская пояснила, что для экспорта важен не только качественный продукт, выход за рубеж требует также чёткого понимания целевых рынков, конкурентных преимуществ и механизмов выхода на зарубежных партнёров. С помощью программы компании получают возможность системно подготовиться к экспорту и сформировать реалистичный план действий.

«Особенно ценно, что участники работают над собственными проектами и уже во время обучения получают практические инструменты для развития международных продаж», — добавила Ольга Алчевская.

Так, в ООО «ЭВОФУД» рассказали, что одним из наиболее полезных результатов стало формирование понятной дорожной карты выхода на новые рынки — с конкретными этапами, инструментами и последовательностью действий. По итогам компания разработала стратегию выхода на рынок Турции, в планах — дальнейшее развитие экспортной деятельности в странах Ближнего Востока и Азии.

Добавим, что по итогам программы все команды-участники получили удостоверения о повышении квалификации государственного образца.

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