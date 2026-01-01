Продажи слабоалкогольных напитков в Прикамье сократились в четыре раза Увеличился спрос на ликёры и шампанское Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, с января по май 2026 года объём розничных продаж водки в Пермском крае составил 588 тыс. декалитров. Это на 0,1% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает «Рифей-Пермь».

Продажи виноградных вин уменьшились на 3,4% за год, а коньяка — на 6,8%.

Рынок слабоалкогольных напитков, не считая пива, в Пермском крае упал в четыре раза за год — с 17,9 до 4,5 тыс. декалитров.

В то же время продажи ликёро-водочных изделий увеличились на 5,3%, а шампанского — на 4,7%.

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