В ЗС поддержали идею присвоить пермскому колледжу имя Михаила Соколовского Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Дмитрия Махонина

Наш машиностроительный колледж будет носить имя Михаила Соколовского, выдающегося ученого и конструктора, который ранее возглавлял пермский оборонный завод. С этой инициативой ко мне обратились сотрудники ПАО НПО «Искра» и колледжа. Я поддержал эту идею и направил соответствующее предложение в краевой парламент.

Во вторник, 16 июня, профильный комитет по социальной политике парламента Прикамья одобрил предложение губернатора Дмитрия Махонина о присвоении машиностроительному колледжу в Перми имени выдающегося ученого и конструктора Михаила Соколовского. В четверг, 18 июня, вопрос будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания Пермского края. Об этом рассказал глава региона.

Он напомнил, что вся трудовая и научная деятельность Михаила Соколовского тесно связана с научно-производственным объединением «Искра». После окончания Военмеха он начал свою карьеру здесь, пройдя путь от молодого специалиста до руководителя Федерального научно-производственного центра, став генеральным конструктором и директором. Михаил Иванович возглавил «Искру» в 1994 году и руководил объединением до 2020 года.

«Его вклад в развитие ракетной и космической отраслей России огромен. Он участвовал в разработке двигателей для ракеты РТ-2, которая долгое время была основой ядерного щита страны. Также он занимался созданием двигателей для РТ-23, которые использовались в боевых железнодорожных ракетных комплексах», — написал Дмитрий Махонин.

Сегодня Михаил Соколовский продолжает заниматься научной деятельностью. Он является почетным генеральным конструктором ПАО НПО «Искра» и заведующим кафедрой «Ракетно-космическая техника и энергетические установки» Аэрокосмического факультета ПНИПУ.

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