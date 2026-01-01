В Осинском округе Прикамья ушёл из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Осинского городского округа Игорь Морозов сообщил о кончине Василия Евсина, последнего ветерана Великой Отечественной войны в округе. Ему было 99 лет.

Когда началась война, Василию Евсину было всего 14 лет. Его отец был призван в 1942 году, а брат — в 1943-м. Василию пришлось взять на себя заботу о семье. В 1944 году его самого призвали в армию и отправили в Луганскую авиатехническую школу. После службы он работал на Сталинском заводе в Перми, затем вернулся в Осу, где трудился в пожарной части и слесарем-сантехником на очистных сооружениях.

Игорь Морозов назвал Василия Евсина связующей нитью между поколениями, живым свидетелем военных лет и Великого подвига. Он подчеркнул, что ветеран останется в памяти родных, близких и всех земляков как скромный, добрый, отзывчивый человек с чистой душой и сердцем. Василий Евсин до конца жизни сохранял оптимизм и веру в свои силы, всегда был в хорошем настроении и встречал гостей с улыбкой. Несмотря на почтенный возраст, он отличался ясным умом и твёрдой памятью, умел радоваться жизни.

Василий Евсин не дожил до своего 100-летия всего один год. Свой юбилей он мог отпраздновать в марте 2027 года.

Прощание с ветераном проходит 16 июня в Осе.

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