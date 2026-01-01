В Чернушинском округе Прикамья обновлена система водоподготовки Реконструкция сетей водоснабжения идет ещё в девяти округах Пермского края Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В рамках ФП «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Прикамье завершилась реконструкция системы водоподготовки в д. Ракино и с. Брод Чернушинского округа.

Чтобы обеспечить стабильный напор воды, установили новые водонапорные башни. Также смонтировали резервуары противопожарного запаса воды, а для повышения качества питьевой воды — современные станции водоподготовки.

В пресс-службе краевого правительства пояснили, что в результате надёжным и качественным водоснабжением будут обеспечены около 2 тыс. жителей Ракино и Брода.

Добавим, что в текущем году работы по модернизации сетей водоснабжения и водоотведения пройдут также в Верещагинском, Губахинском, Краснокамском, Ординском, Очёрском, Пермском, Чайковском и Чусовском округах. Так, в п. Нагорнский Губахинского округа от новой скважины будет проложено 17,5 км сетей. Работы по реконструкции сетей водоснабжения общей протяжённостью более 7 км идут в Чусовом.

В целом будет обновлено 63 км сетей, качественными коммунальными услугами будут обеспечены более 56 тыс. жителей Пермского края.

«Состояние коммунальной инфраструктуры — ключевой показатель качества жизни. Пока мы ещё, к сожалению, не решили главную проблему отрасли — высокий износ сетей. Коммунальное хозяйство — это полномочия местного уровня, но мы не оставляем глав один на один с этой проблемой. Для обновления коммунальной инфраструктуры используем все возможные источники, федеральные и региональные программы, средства, полученные от оплаты коммунальных услуг, инвестиции коммунальных операторов», — подчеркнул в своём ежегодном послании губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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