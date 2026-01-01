Турпоток в Пермский край за пять лет вырос на 37% Регион занял второе место в стране по программам поддержки туризма Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

По итогам оценки мер господдержки туризма, Пермский край занял второе место в национальном рейтинге, уступив лишь Новгородской области, в номинации «Лидер программ поддержки туризма». Эти результаты были представлены на VI Международном туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве. Об этом сообщили в краевом правительстве.

В рамках этой номинации оценивались пять ключевых показателей, включая количество введенных номеров в модульных средствах размещения, финансовые вложения в региональные туристические проекты и другие важные параметры.

Пермский край показал высокие результаты по нескольким направлениям, что позволило ему занять лидирующую позицию в национальном рейтинге.

«Это признание эффективной работы правительства Прикамья, федеральных органов власти и бизнеса. Развитие модульных средств размещения, привлечение федеральных субсидий по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» и создание новых туристических продуктов и мероприятий делают наш край более привлекательным для путешественников», — сказал министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин.

По данным ведомства, туризм в Прикамье демонстрирует устойчивый рост и значительный потенциал. С 2021 года турпоток в регионе увеличился на 37%, что превышает средние показатели по России (33%) и ПФО (28%). Объёем услуг, предоставляемых туроператорами, вырос более чем в пять раз, достигнув почти 20 млрд руб. к 2025 году. Это один из самых высоких темпов роста в стране, вдвое превышающий среднероссийский показатель и в 1,5 раза — показатель ПФО.

В регионе также реализуются крупные инвестиционные проекты: строятся 11 гостиниц, в том числе восемь в Перми, и дополнительные туристические объекты, включая глэмпинги. В прошлом году в центре краевой столицы был открыт пятизвездочный отель. Развитие инфраструктуры ведется не только в Перми, но и в других территориях региона. До 2027 года планируется реализовать 10 инвестиционных проектов в семи территориях Пермского края, которые создадут 214 номеров в модульных гостиницах и привлекут более 390 млн руб. частных инвестиций.

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