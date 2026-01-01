В 2025 году чистый убыток Пермгорэлектротранса составил 162 млн рублей По заявлению городских властей, он носит технический характер Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На состоявшемся заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы чиновники мэрии подвели итоги работы МУП «Пермгорэлектротранс» за 2025 год. Перед депутатами отчитался начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин. По его словам, доходы предприятия за 2025 год составили 2 млрд 463 млн руб.

«По сравнению с 2024 годом достаточно сильно выросла доходная часть. Это связано с увеличением количества автобусных маршрутов , а также с заключением новых пятилетних контрактов. Расходы предприятия сложились в размере 2 млрд 884,7 млн руб. Это расходы на трамваи, автобусы и электробусы, а также содержание субабонентов и автобазы. Также отмечается рост по сравнению с 2024 годом. Это связано с увеличением объёма работы и приобретением новой техники. Если говорить о структуре расходов, то основная их доля (48%) приходится на фонд заработной платы. Далее идёт амортизация основных фондов — почти 25%. И далее — запчасти, топливо и прочие расходы», — рассказал чиновник.

Анатолий Путин отметил, что чистый убыток ПГЭТ по сравнению с 2024 годом сократился на 78,4 млн руб. и составил 162 млн руб.

«Убыток носит технический характер и связан с амортизацией имущества, которое предприятие получает от администрации (трамвайные вагоны и пути), и не влияет на финансовую устойчивость предприятия», — пояснил начальник городского дептранса.

В 2025 году ПГЭТ обслуживал 21 маршрут: 9 трамвайных, 11 автобусных и 1 электробусный. Сегодня ПГЭТ занимает 30% на рынке перевозок в Перми. За 2025 год предприятием перевезено 67,5 млн человек.

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