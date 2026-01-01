Команда ресторана «Чöскыт керку» откроет в Перми гастрономическую лавку Аналогов такому проекту в городе пока нет Поделиться Твитнуть

фото Юлии Солдатенко

В Перми готовится к открытию гастрономическая лавка «Торжок», создаваемая командой ресторана коми-пермяцкой кухни «Чöскыт керку». Это будет заведение в стиле конца XIX — начала XX века, аналогов такому проекту в городе пока нет.

Как стало известно «Новому компаньону, магазин займёт площадь 46,67 м² на первом этаже клубного дома «Строганов» по адресу ул. Пермская, 86. Работы по ремонту уже завершены примерно на 70%. В ближайшее время планируется отделка потолков, установка освещения и мебели. Открытие запланировано на осень, но возможны небольшие изменения в сроках.

Концепция проекта основана на архивных материалах. Название «Торжок» связано с историческим местом розничной торговли. Интерьер магазина и мебель будут воссозданы в стиле рубежа веков, а продавцы будут одеты в костюмы соответствующей эпохи.

В ассортименте «Торжка» будут представлены продукты Прикамья, включая дикое мясо с бывших угодий Строгановых, местные деликатесы и сувениры. Сейчас команда работает над концепцией упаковки вместе с пермскими производителями, чтобы подчеркнуть уникальность продукции.

«Улица сама подсказала нам формат. Историческая застройка, имя Строгановых в названии клубного дома и особая атмосфера места вложились в единое целое. Мы хотим, чтобы жители Перми могли каждый день выбирать что-то по-настоящему своё — вкусное и локальное», — заявили «Новому компаньону» в команде проекта.

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