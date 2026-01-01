Президент назначил выборы в Госдуму на 20 сентября Владимир Путин подписал указ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 16 июня 2026 года, на Официальном портале правовой информации pravo.gov.ru опубликован указ президента Российской Федерации № 428 «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва». В соответствии с этим документом, с сегодняшнего дня начинается подготовка и проведение избирательной кампании по выборам депутатов девятого созыва Государственной думы.

Выборы назначены на 20 сентября 2026 года, и в их результате будут избраны 450 депутатов. Из них 225 депутатов будут избраны по одномандатным избирательным округам, а ещё 225 — по федеральному избирательному округу.

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