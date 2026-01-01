В Прикамье пресекли незаконную добычу полезных ископаемых Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Большесосновского района, осуществляя надзор за соблюдением природоохранного законодательства, обнаружила факт незаконной добычи полезных ископаемых, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Нелегальный карьер был выявлен на земельных участках, находящихся в частной собственности. Эти земли относятся к категории сельскохозяйственных угодий, предназначенных исключительно для ведения личного подсобного хозяйства. Однако вместо сельскохозяйственной деятельности на этих участках проводились незаконные земляные работы.

В рамках надзорных мероприятий будут определены точные объемы извлеченной породы и размер ущерба, нанесенного окружающей среде и плодородию почвы. По результатам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования, направленных на восстановление нарушенных земель и привлечение виновных к ответственности.

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