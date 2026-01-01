С конца 2027 года Пермь ждёт масштабное обновление муниципального автопарка Глава городского дептранса отчитался об итогах работы по приобретению техники для общественного транспорта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На комитете по экономическому развитию Пермской городской думы начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин рассказал о финансово-хозяйственной деятельности МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) за 2025 год. Один из вопросов его доклада был посвящён обновлению подвижного состава общественного транспорта.

Чиновник сообщили, что в прошлом году предприятие приобрело девять единиц автобусов малого класса («ГАЗЕЛЬ»), которых раньше у ПГЭТа не было. Это позволило дополнительно обслуживать два автобусных маршрута — №82 (ул.Гашкова — м/н Вышка-1 — ул.Грачёва — ул.Гашкова) и №85 (ст.Пермь-1 — Сквер Решетникова). Также в минувшем году были приобретены автобусы-«гармошки» — 35 единиц, которые работают сейчас на линии, и девять автобусов «МАЗ» белорусского производства по льготной программе Республики Беларусь.

«Также в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» было приобретено 24 автобуса большого класса по льготной лизинговой программе через государственную транспортную лизинговую компанию. Кроме этого, 53 автобуса, которые уже не могли эксплуатироваться в силу срока эксплуатации на городских маршрутах, были переданы региональную собственность для последующей передачи другим муниципалитетам и их использования», — отметил Путин.

Во время обсуждения депутатов заинтересовал вопрос о том, когда Пермь ждёт следующее крупное обновление подвижного состава.

«Следующий большой этап обновления — рубеж 2027 — 2028 годов. Там будет окончание примерно одной трети контрактов с перевозчиками, в том числе по части контракта муниципального предприятия (ПГЭТ — ред.). Соответственно, готовимся к этой дате», — пояснил чиновник.

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