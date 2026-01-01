Почему природа прямо у порога дома важнее, чем кажется? Поделиться Твитнуть

PAN City Group

Уникальное расположение Клубного дома на Баумана1 от PAN City Group2 — вдали от шумных дорог и городской суеты, вблизи «зелёного сердца города» — Балатовского парка, дарит своим резидентам тишину, свежий воздух и возможность приятных прогулок по лесу, не выезжая из города.

Учёными доказано, что созерцание живых растений успокаивает нервную систему, снижает уровень кортизола, возвращает концентрацию и помогает привести свои мысли и чувства в гармонию, быстрее восстановиться после рабочего дня3.

Именно поэтому в Клубном доме на Баумана появится уединенный двор с ландшафтным дизайном, который поможет мгновенно переключиться с динамичного городского ритма на спокойный отдых.

PAN City Group

Гармония внутри и снаружи

В своем проекте девелопер PAN City Group создаёт не просто благоустройство, а «место силы» для каждого резидента. Дворовые пространства клубного дома — приватные, безопасные и функциональные, созданные по эксклюзивному проекту. Они сочетают комфорт загородного участка с инфраструктурой элитного городского жилья, обеспечивая абсолютную приватность и добрососедскую атмосферу.

Особое внимание девелопер PAN City Group уделяет ландшафтному дизайну с участием профессиональных дендрологов. Специалисты провели подробный анализ территории и учли все особенности участка: от инсоляции и рельефа до климатических условий. Живая изгородь, декоративные композиции, грамотно подобранные виды растений — всё это создает не просто зелёную зону, а настоящее произведение ландшафтного искусства, где каждый элемент работает на общий художественный замысел, создавая ощущения гармонии и тихой роскоши.

Весной двор будет наполняться ароматами яблоневого цвета и сирени, летом будет утопать в цветении спиреи различных сортов, гортензии, барбариса и калины сорта «Бульденеж», а осенью сад украсит кизильник своими нарядными красными листьями. Близость Балатовского парка отражается в миксбордере из различных сортов можжевельника, сосен и барбариса. Дополнительное озеленение кустарниками-изгородями, цветниками с элементами стриженого газона — всё это создаёт уникальный ландшафт парка внутри резиденции.

PAN City Group

Функциональность и зонирование

Плотная зелень по периметру служит живым звуковым и визуальным барьером, отсекая гул улиц. Многоуровневое озеленение двора не только задерживает городскую пыль и обогащает пространство кислородом, но и грамотно зонирует двор-сад так, чтобы каждый чувствовал себя максимально комфортно, даже находясь в едином пространстве с другими резидентами. Здесь девелопер PAN City Group предусмотрел различные сценарии отдыха разных поколений: площадки для активных игр, скалолазания, спорта, отдыха, йоги или медитации разделены и разумно удалены друг от друга.

С наступлением вечера сад Клубного дома на Баумана преображается: продуманная система освещения и мягкие огни гирлянды в беседке создают волшебную и гармоничную атмосферу. Представьте, как приятно будет проводить здесь время!

PAN City Group

Безопасность и приватность

В клубном доме формируется доверительная социальная среда, где все соседи знают друг друга, и можно спокойно отпускать детей гулять во двор одних. Придомовая территория закрыта от посторонних — только резиденты клубного дома смогут попасть во внутренний двор.

Помимо огороженной территории и видеонаблюдения, девелопер реализует концепцию «двор без машин», разведя транспортные и пешеходные потоки, что делает пребывание во дворе ещё более комфортным.

PAN City Group

В «Клубном доме на Баумана» лес становится логичным продолжением дома и сада. Всего в нескольких минутах от дома вы можете совершить утреннюю пробежку, прогуляться с собакой и просто провести время с семьёй на свежем воздухе.

Клубный дом на Баумана — дом, комфортный для жизни!

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Девелопер PAN City Group работает на рынке недвижимости с 1992 года и является частью крупнейшего на Урале инвестиционного холдинга — ООО «Пермская финансово-производственная группа». Компания имеет в своем портфеле десятки проектов в многоквартирном и загородном строительстве, девелопменте и управлении коммерческой недвижимостью, а также развитии сети технопарков.

1ЖК «Клубный дом на Баумана, 25д» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Баумана, 25д. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID — 69509), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/ а также на сайте https://dom-baumana.ru.

2PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

3Статья на сайте https://www.kp.ru/online/news/6304782/

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