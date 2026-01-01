В заповеднике «Басеги» в Прикамье ограничили посещение из-за гнезда сапсана Поделиться Твитнуть

Фото: Марина Перезолова

В заповеднике «Басеги» временно ограничили доступ к одной из троп из-за гнезда соколо-сапсано, сообщает администрация учреждения.

Во время научных исследований на скалистом гребне Южного Басега была обнаружена пару редких соколов-сапсанов, которые решили там гнездиться. Два года назад эти птицы уже выбрали этот район для выведения птенцов. И тогда для сохранения их потомства пришлось ограничить работу экологической тропы «К Южному Басегу». Подобный запрет будет действует и в этом году до конца июня, пояснили в заповеднике.

«Сапсаны крайне негативно, можно даже сказать «истерично», относятся к приближению человека к своим гнёздам. Вот и нынче, стоило только паре научных сотрудников оказаться в зоне их видимости, на расстояние около 300 м, как оба крылатых родителя нервно взвились в воздух и закружились над утёсами, оглашая окрестности громкими прерывистыми криками. Заповедным наблюдателям пришлось экстренно ретироваться, чтобы не беспокоить понапрасну красивых птиц», — сказано в сообщении.

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