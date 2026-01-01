Прокуратура обнаружила проблемы с содержанием дорог в Чердынском округе Прикамья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Чердынского района Пермского края проверила, как соблюдаются федеральные законы при содержании дорог в муниципальном округе, и выявила нарушения, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Во время проверки выяснилось, что некоторые участки дороги «Чердынь — Пянтег» не соответствуют нормативам. На дорожном полотне много ям и выбоин, что может привести к авариям.

По результатам проверки руководству МКУ «Управление развития инфраструктуры» вынесли предписание. Исполнение предписания находится на контроле.

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