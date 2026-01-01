За май товары и услуги подорожали в Пермском крае на 0,3% Рост цен на экскурсионные услуги был значительным — в 1,3 раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мае 2026 года в Пермском крае зафиксирован прирост потребительских цен на товары и услуги на уровне 0,3%, сообщает Пермьстат.

Продовольственный сектор продемонстрировал снижение цен на 0,7%, с индексом 99,3%.

Цены на овощи изменялись динамично, особенно заметно снижались цены на сезонные овощи. Большинство фруктов и цитрусовых также подешевели, за исключением сухофруктов, винограда и лимонов, которые подорожали.

Среди продуктов питания наибольшее снижение цен зафиксировано на куриные яйца (8,6%), детский творожок (3,2%), куриные окорочка (1,9%), сливочное масло (1,6%), пельмени и равиоли (1,5%), какао (1,4%), муку (0,9%), молоко (0,7%) и мороженое (0,6%).

Одновременно выросли цены на свинину бескостную (до 3%), охлаждённую и замороженную курицу, мясокопчёности, варёную колбасу, мороженую рыбу и кальмары, солёную сельдь, творожные сырки, сыры, сахар, шоколадные конфеты и газированные напитки.

Индекс цен на непродовольственные товары остался на уровне 100%.

Цены на детскую, женскую и мужскую одежду, обувь, спортивную обувь и ткани выросли на 0,1-4,4%. Наручные часы подорожали на 6,4%, велосипеды для дошкольников — на 3,8%, для взрослых — на 1,8%, галантерея, моющие и чистящие средства, фарфоровая посуда — на 1%.

Цены на строительные материалы, мебель, парфюмерию, канцелярские товары, металлическую посуду снизились на 1,5%, на бытовую технику, средства связи, ювелирные изделия — на 2-4%.

Большинство жизненно необходимых лекарств подорожало. Наибольший рост отмечен на пероксид водорода (9,1%), хлоргексидин (7,8%) и лоперамид (6,9%). Медицинские товары и перевязочные средства подорожали на 0,2-1,7%.

Топливо моторное подорожало на 1,1% за месяц и на 5,3% с начала года. Больше всего выросли цены на бензин АИ-95 (1,2%) и АИ-92 (1%).

Индекс цен на услуги в мае составил 102%.

Рост цен на экскурсионные услуги был значительным — в 1,3 раза. Также подорожали услуги такси (8%), проезд в поездах (7%), санаторно-оздоровительные услуги (6,3%), курьерские услуги (4,6%), страхование (3,1%), зарубежный туризм (2,8%), культура (2,1%), гостиницы (1,4%) и медицинские услуги (1,1%).

Услуги по содержанию и ремонту жилья для собственников выросли на 13,6-16,9%.

Рост цен на бытовые услуги составил в среднем 0,3%.

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