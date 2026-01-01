Пермские студенты стали победителями крупнейшей киберспортивной лиги России Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Студенты ПГНИУ стали победителями крупнейшей киберспортивной лиги России «Квазар». Они обошли 922 команды из 352 вузов и получили призовой фонд около 100 тыс. руб., сообщили в минспорта региона.

Пермяки соревновались в дисциплине «трёхмерный тактический бой» в игре Counter-Strike 2. Для участия в Лиге бесплатно студенты сдавали нормы ГТО, занимались волонтёрской деятельностью или создавали образовательные видеоэссе.

Каждый трофей Лиги был посвящён значимым темам: Родине, чести, семье и истории родного края.

Капитан команды СК «УНИВЕР» Артём Строгонов сообщил, что студенты участвуют в «Квазаре» с лета 2023 года. За сотни матчей состав команды неоднократно менялся, но золото ускользало. Завоевать первое место удалось только в магистратуре.

В сезоне 2025/26 Лига «Квазар» собрала практически 6500 участников из 34 городов, 1278 команд из 560 вузов и выплатила призовой фонд в размере 2 млн руб. Игровые дисциплины включали CS2, Dota 2, «Мир Танков» и MLBB. В рамках Лиги было присвоено 78 разрядов в компьютерном спорте.

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