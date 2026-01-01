В Пермском крае снят режим ракетной опасности
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Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило об отмене режима ракетной опасности.
Напомним, он был введён 16 июня в 09:05.
Экстренные службы в Прикамье приводились в режим готовности, в Перми выли сирены.
Жителям региона рекомендовали спуститься на нижние этажи зданий, подготовить «тревожный набор», следить за информацией, предоставляемой МЧС.
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