За 15 июня в Прикамье потушили семь пожаров Поделиться Твитнуть

В понедельник, 15 июня, на территории Пермского края удалось ликвидировать семь пожаров, один из которых произошёл в черте Перми. О пострадавших на пожарах не сообщается.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, для стабилизации обстановки в Прикамье 15 июня были задействованы 193 профилактические группы, в составе которых было 457 человек.

Эти группы провели 1790 обходов жилых зон, проинструктировали по мерам пожарной безопасности 2934 человека и распространили 2418 листовок.

«Важно помнить, что соблюдение правил пожарной безопасности является ключевым условием для защиты наших домов и здоровья близких. При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщать по телефонам «01», «101» или «112», — напомнили в МЧС.

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