Суд обязал муниципалитет в Прикамье установить охранные зоны газопроводов Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Прокуратура Кишертского района Пермского края провела проверку соблюдения требований законодательства об охранных зонах для газопроводов и выявила нарушения.

Выяснилось, что в 2024 году в рамках программы газификации Пермского края на территории Кишертского муниципального округа построили и ввели в эксплуатацию шесть внутрипоселковых распределительных газопроводов. Они находятся в муниципальной собственности.

Однако охранные зоны для этих газопроводов не установлены. Ограничения на земельные участки, которые входят в охранные зоны, не введены. В Едином государственном реестре недвижимости нет соответствующей информации.

В связи с этим прокурор обратился в Кунгурский городской суд Пермского края с исковым заявлением. В иске прокурор потребовал от администрации муниципального округа установить охранные зоны для газораспределительных газопроводов. Также прокурор потребовал провести кадастровые работы, чтобы сформировать части земельных участков, которые входят в охранные зоны. Эти работы должны быть выполнены для государственного кадастрового учета и государственной регистрации обременений в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Суд рассмотрел исковые требования и удовлетворил их. Исполнение решения суда находится под контролем прокуратуры района.

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