В Пермском крае 16 июня объявлена ракетная опасность Все экстренные службы приведены в состояние готовности Поделиться Твитнуть

фото: МКУ ГМО СК «Управление ГОЧС»

Как сообщили в минтербезе региона, в 9:05 утра 16 июня в Пермском крае объявлен режим «Ракетная опасность».

Все экстренные службы приведены в состояние готовности.

Жителям Прикамья даны следующие рекомендации: "Если вы находитесь в здании, спуститесь на нижние этажи, в подвал или паркинг. Лифт использовать нельзя! Если вы дома, переместитесь в подвал или выберите внутреннюю комнату без окон. Закройте окна и шторы. Соберите «тревожный набор», включающий воду, еду, медикаменты, фонарик и документы. Если вы на улице, зайдите в ближайшее строение или подземный переход. Не находитесь на открытых пространствах. Следите за информацией от МЧС. Для связи с экстренными службами используйте номер 112".

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