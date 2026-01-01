В Прикамье рассмотрят инициативы по совершенствованию региональной системы соцподдержки Пленарное заседание краевого парламента состоится 18 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В этот четверг, 18 июня, Законодательное собрание Пермского края проведет пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят ряд инициатив, направленных на улучшение социальной поддержки граждан и развитие ключевых сфер жизни региона.

Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин внес законопроект, который сделает получение социального контракта на открытие собственного дела более доступным для участников специальной военной операции (СВО). После принятия закона такую поддержку можно будет получить без учёта уровня доходов.

«Сегодня эта мера в первую очередь предназначена для малоимущих граждан, однако для наших защитников важно предусмотреть особые условия. Если ветеран СВО с инвалидностью I или II группы либо его супруга решат начать свое дело, регион окажет поддержку независимо от финансового положения семьи», — отметил спикер Заксобрания Прикамья Валерий Сухих.

Кроме того, законопроект предлагает продлить до 2029 года компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг для работников бюджетной сферы, проживающих и работающих в сельской местности. Ранее срок действия этой меры был ограничен 2026 годом.

Также на повестке дня — инициатива, касающаяся молодых педагогов. Предлагается выплачивать единовременное пособие в 100 тыс. руб. каждому специалисту, который устроился на работу в школы Прикамья в течение двух лет после получения профильного образования, независимо от формы обучения — очной или заочной. По мнению депутатов, это поможет решить проблему нехватки педагогических кадров, особенно в отдалённых территориях и сельских школах.

В рамках традиционного «правительственного часа» министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин представит доклад о развитии лечебно-оздоровительного туризма. Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова также представит ежегодный доклад об итогах деятельности за 2025 год.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.