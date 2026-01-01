В Перми выпустили две новые сувенирные банкноты Они будут переданы в городские библиотеки для создания общедоступной экспозиции Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми создали две сувенирные купюры под названием «Пермь XX век» и «Пермь XXI век». На этих банкнотах отражены промышленный потенциал и культурное богатство города, объединяющие его прошлое и настоящее.

«Эти купюры передадут в библиотеки, и они будут вручаться на городских мероприятиях», — сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

Художницей проекта стала Эльвира Давлетшина, которая создала образы, связанные между собой по смыслу и сюжету, а также художественно и технически.

Дизайн банкнот выполнен таким образом, что лицевые и оборотные стороны купюры «Пермь XX век» плавно переходят в соответствующие стороны купюры «Пермь XXI век». Первая купюра выполнена в красных тонах, напоминающих советскую геральдику, а вторая — в цветах российского флага.

На банкнотах изображены объекты культурного наследия — архитектурные, промышленные и скульптурные памятники, — что позволяет показать ключевые этапы развития Перми и Пермского края. Зелёный цвет, символизирующий Пермь как самый зелёный город-миллионник России, связывает две эпохи. Это подтверждается изображениями эспланады и набережной Камы. Повторяющимся элементом, символизирующим рост и преемственность, стали ветви дерева с листьями.

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