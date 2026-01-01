В Прикамье 16 июня пройдёт операция по поиску пропавшего рыбака К участию приглашены добровольцы Поделиться Твитнуть

В Пермском крае поисковый отряд «Миля» объявил о сборе людей для поисков рыбака, который пропал почти два месяца назад. Об этом пишет perm.aif.ru.

Речь идёт об Алексее Могильникове, 50-летнем мужчине, который 22 апреля отправился на рыбалку на Вишеру вместе с братом и другом. Вечером того же дня они не вернулись в село Редикор, и родственники обратились в экстренные службы.

24 апреля водолазы обнаружили тело одного из мужчин на дне реки. Спустя месяц, 14 июня, сообщили, что второй мужчина тоже погиб. А судьба Алексея Могильникова до сих пор неизвестна.

16 июня пройдут поиски пропавшего. Всех, кто готов помочь, просят прибыть к 12:00 по адресу: Чердынь, ул. Юргановская, 71. Вопросы можно задать по тел. +7 (996) 298-51-84 (Дарья).

Волонтёры просят откликнуться людей с правами на водное транспортное средство и автомобиль с фаркопом.

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